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12:41, 24 марта 2024Россия

Медведев назвал главной целью всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Медведев: все причастные к теракту — наша легальная и главная цель

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» являются легальной и главной целью силовых ведомств России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он заявил, что Россия отомстит за каждого пострадавшего в результате преступления.

«Вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», — подчеркнул политик. Он также призвал всех участников теракта ждать ответных действий от российских спецслужб.

Ранее Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе». Он заявил, что сами террористы, как и официальные лица Украины, должны быть уничтожены.

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      Юрий Леонов
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