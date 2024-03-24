Медведев назвал главной целью всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Медведев: все причастные к теракту — наша легальная и главная цель

Все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» являются легальной и главной целью силовых ведомств России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он заявил, что Россия отомстит за каждого пострадавшего в результате преступления.

«Вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», — подчеркнул политик. Он также призвал всех участников теракта ждать ответных действий от российских спецслужб.

Ранее Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе». Он заявил, что сами террористы, как и официальные лица Украины, должны быть уничтожены.