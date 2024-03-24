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15:36, 24 марта 2024Россия

Момент побега террористов из «Крокуса» попал на видео

В сети появилось видео побега террористов после атаки на «Крокус Сити Холл»

Момент побега террористов после атаки на «Крокус Сити Холл» попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, боевики припарковались у концертного зала в 19:57. Примерно через 15 минут они выбежали на улицу, сели в белый автомобиль с черной крышей и уехали в сторону Брянской области.

«Специалисты по видеонаблюдению оперативно восстановили путь белого "рено", помогли полицейским вместе с ФСБ вычислить маршрут террористов и их задержать», — говорится в сообщении.

Автомобиль террористов был остановлен силовиками в Брянской области. Внутри находились четверо нападавших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь из автоматов. Затем они подожгли концертный зал и скрылись. В результате атаки погибли 133 человека, 152 пострадали.

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      Алиса Реброва
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