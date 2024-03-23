Опубликовано фото расстрелянного автомобиля предполагаемых террористов

Shot опубликовал фото расстрелянного в Брянской области «Рено Симбол»

Снимки расстрелянного в Брянской области «Рено Симбол», на котором передвигались подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл», появились в сети. Фотографию автомобиля опубликовал Telegram-канал Shot.

Известно, что на белом седане передвигались четверо из шести предполагаемых террористов. Внутри авто находились 37-летний Насридинов Махмадрасул, 51-летний Исмонов Ривожидин, 21-летний Сафолзода Шохинджонн и 29-летний Назаров Рустам. Двоих из них уже задержали, на текущий момент разыскиваются оставшиеся двое подозреваемых.

В машине обнаружили пистолет «ПМ», а также сменный магазин от автомата Калашникова. Кроме того, в салоне нашлись паспорта. Фотографиями найденного оружия поделился депутат Александр Хинштейн.

Сейчас в регионе действует план «Перехват». На границе России и Украины усилен контроль, чтобы сбежавшие из автомобиля мужчины не смогли скрыться из страны. Остановившие машину сотрудники ГИБДД передали информацию пограничникам.

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана назвало информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье фейком.