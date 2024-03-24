«112»: задержание подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» сняли на видео

Момент задержания подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» сняли на видео. Ролик оказался в распоряжении Telegram-канала «112».

На видео видно, как лежащего на земле преступника окружают силовики и наносят ему несколько ударов, тогда как тот кричит, что ему страшно. Также выяснилось, что для поимки бандита применяли служебную собаку.

Ранее сообщалось, что четвертого задержанного по подозрению в совершении теракта, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, допросили в больнице. Отмечается, что во время задержания Файзов оказывал сопротивление — стрелял в силовиков на границе Украины и Брянской области, поэтому получил травму глаза. Ему сделали операцию.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.