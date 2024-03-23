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20:01, 23 марта 2024Силовые структуры

Террориста из «Крокуса» допросили в реанимации через переводчика

Shot: подозреваемого в теракте в «Крокусе» 19-летнего Файзова допросили

Четвертого задержанного по подозрению в совершении теракта, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, допросили. Кадры допроса из реанимационного отделения больницы публикует Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во время задержания Файзов оказывал сопротивление — стрелял в силовиков на границе Украины и Брянской области, поэтому получил травму глаза. Ему сделали операцию.

Подозреваемый не знает русский язык, поэтому для допроса потребовался переводчик. На записи он говорит, что документы на пребывание в России он получил прямо в аэропорту от неизвестных.

Как писала Baza, ночью Файзова доставили в брянскую областную больницу. Сначала его определили в отделение пульмонологии, но оттуда перевели в реанимацию.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.

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      Анастасия Яланская
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