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16:14, 24 марта 2024Россия

При обстреле села Муром в Белгородской области пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков рассказал об обстреле окраины села Муром

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Муром в Белгородской области, в результате чего ранен человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У пострадавшего осколочные ранения головы, ног и поясничных областей. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Также разрушена кровля хозяйственной постройки.

Муром находится в Шебекинском районе области в нескольких километрах от границы с Украиной. Село регулярно попадает под обстрелы ВСУ. В начале января в результате атаки была разрушена часть кладбища.

Накануне Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила десять ракет, из-за чего пострадали пострадали девушка и молодой человек, их госпитализировали. Также повреждения получили десять жилых домов.

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      Платон Щукин
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