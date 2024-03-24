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20:24, 24 марта 2024Россия

На здании «Крокуса» в память о жертвах теракта появилась проекция с журавлями

В память о жертвах теракта на здании «Крокуса» появилась проекция «Журавли»

На здании концертного зала «Крокус Сити Холл», где вечером 22 марта произошел теракт, появилась проекция «Летят журавли». Соответствующее видео публикует Telegram-канал «112»

Акция памяти жертв теракта получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева. Именно в концертном зале, названном его именем, произошло трагическое событие.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Варвара Кошечкина
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