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15:12, 24 марта 2024Россия

Названо число обращений о повреждениях домов и машин после атаки на Севастополь

Около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками принято в Севастополе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе принято около 100 обращений на горячие линии о попадании осколков и повреждении взрывной волной домов и машин. Об этом в Telegram сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Всего, по его словам, в городе зафиксировано три прямых попадания по жилым домам — по улице Ялтинской, улице Гранатной и в районе Симферопольского шоссе. В домах выбиты окна, в здании на Гранатной нет части стены и повреждена газовая труба.

Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, отметил Развожаев, все восемь человек разместились у родственников.

23 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. ПВО сбили более 10 ракет, осколки упали в различных частях города, повредив инфраструктуру. Власти города назвали атаку на Севастополь одной из самых массивных за последнее время.

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      Алевтина Запольская
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