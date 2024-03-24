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16:45, 24 марта 2024Бывший СССР

Неизвестные ворвались в полицейский участок в Ереване

Вооруженные неизвестные ворвались в отдел полиции Еревана

Кадр: Telegram-канал SHOT

Вооруженные неизвестные ворвались в отдел полиции Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в отделении полиции в ереванском районе Нор-Норк. «Sputnik Армения» опубликовал в своем Telegram-канале видео взрыва гранаты перед полицейским участком.

По предварительным данным, в результате взрыва гранаты есть раненые. Подробности инцидента и состав нападавшей группы в настоящее время уточняются. «Sputnik Армения» сообщает со ссылкой на Armlur, что инцидент может быть связан с арестами членов армянского «Боевого братства» в Ереване.

Издание «Грапарак» сообщило, что в отделение полиции вошло три человека с гранатами и огнестрельным оружием. По предварительным данным, они планировали отомстить одному из полицейских.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании готовивших захват зданий террористов. Ее курировали «неустановленные лица», планировавшие помешать работе государственных органов.

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      Юрий Леонов
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