В Армении сообщили о задержании готовивших захват зданий террористов

СНБ Армении сообщила о задержании террористов, готовивших захват госучреждений

Армянские силовики задержали террористическую группу, которая готовила захват государственных учреждений и подрыв зданий. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) страны.

По данным ведомства, группировка, называющая себя «Северным листопадом», состояла как минимум из пяти человек. Ее курировали «неустановленные лица», планировавшие помешать работе государственных органов.

«В течение 2023 года они готовились совершить взрыв и другие общественно опасные действия, а также захватить и удерживать государственные и другие здания», — сообщили представители спецслужбы.

У задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальную ракетницу и дрон. Мотивы сообщества силовики пока не раскрывают.

Ранее стало известно, что армянский суд отправил под арест бывшего мэра Еревана и экс-руководителя «Союза добровольцев» Альберта Базеяна. Его обвинили в подготовке к узурпации власти «вплоть до физического уничтожения [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна».