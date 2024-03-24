Обстановка около Басманного суда Москвы попала на видео

Территорию около Басманного суда Москвы огородили, там дежурят полицейские

Обстановка около Басманного суда Москвы, куда в ближайшее время должны доставить подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, попала на видео. Запись сделал корреспондент «Ленты.ру».

На кадрах видно, что территория около суда огорожена. На месте работают сотрудники ДПС и эвакуаторы — автомобилям не дают парковаться и останавливаться. Также по периметру дежурят десятки полицейских и сотрудников ОМОН. У входа в суд столпились журналисты.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. На следующий день глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Среди них — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.