Очевидцы рассказали о странном поведении предполагаемого террориста в «Крокусе»

Daily Storm: предполагаемый террорист шептал что-то, лихорадочно ходил по залу

Очевидцы рассказали о странном поведении предполагаемого боевика во время посещения «Крокус Сити Холла» за несколько дней до теракта. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

Издание утверждает, что связалось с напарницей фотографа, сделавшего снимок предполагаемого террориста 7 марта. «Он пришел как обычный посетитель "Крокуса" на концерт Алессандро Сафина. Говорят, странно себя вел, сидел на диване и молился, шептал что-то, потом лихорадочно ходил по залу», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, она отметила, что вероятнее всего подозреваемый купил билет на концерт, так как без него он бы не смог попасть в зал.

Ранее сообщалось, что фотограф в «Крокус Сити Холл» 7 марта сфотографировал мужчину, похожего на задержанного по подозрению в совершении теракта 22 марта. По данным Telegram-каналов, он осматривал место и изучал планировку.