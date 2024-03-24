Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 24 марта 2024Россия

Очевидцы рассказали о странном поведении предполагаемого террориста в «Крокусе»

Daily Storm: предполагаемый террорист шептал что-то, лихорадочно ходил по залу

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Очевидцы рассказали о странном поведении предполагаемого боевика во время посещения «Крокус Сити Холла» за несколько дней до теракта. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

Издание утверждает, что связалось с напарницей фотографа, сделавшего снимок предполагаемого террориста 7 марта. «Он пришел как обычный посетитель "Крокуса" на концерт Алессандро Сафина. Говорят, странно себя вел, сидел на диване и молился, шептал что-то, потом лихорадочно ходил по залу», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, она отметила, что вероятнее всего подозреваемый купил билет на концерт, так как без него он бы не смог попасть в зал.

Ранее сообщалось, что фотограф в «Крокус Сити Холл» 7 марта сфотографировал мужчину, похожего на задержанного по подозрению в совершении теракта 22 марта. По данным Telegram-каналов, он осматривал место и изучал планировку.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      Агаларов рассказал о спасении видеозаписей с номером машины террористов

      Стал известен используемый террористами язык при нападении на «Крокус»

      СК рассказал об отсутствии следов минирования в «Крокусе»

      В СК рассказали о найденном в «Крокусе» оружии

      Число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек

      Стало известно о вербовке террористов через посольство Украины в Таджикистане

      Очевидцы рассказали о странном поведении предполагаемого террориста в «Крокусе»

      МВД прокомментировало время прибытия полиции к «Крокусу» после начала стрельбы

      Неизвестные ворвались в полицейский участок в Ереване

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше