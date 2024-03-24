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14:10, 24 марта 2024Россия

Один из террористов приходил в «Крокус» за несколько дней до теракта

«112»: за несколько дней до теракта один из террористов приходил в «Крокус»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За несколько дней до теракта один из стрелков приходил в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» на театральное представление. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным источника, террористы несколько раз бывали в «Крокусе», изучали планировку, расположение постов охраны и просчитывали пути отхода.

Военкор Котенок в Telegram уточнил, что у одного из террористов видели в здании 7 марта. Фотограф успел сделать его снимок, приняв мужчину за обычного посетителя. Позже его задержали по подозрению в совершении теракта.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура.

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      Екатерина Улитина
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