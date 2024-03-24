Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 24 марта 2024Россия

Охранник вывел из «Крокуса» более ста человек

РБК: охранник Осанушков вывел из «Крокуса» через подвал более ста человек

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Охранник концертного зала «Крокус Сити Холл» Алексей Осанушков в беседе с РБК рассказал, как вывел из издания более ста человек.

По словам охранника, проникнув в здание террористы сразу начали стрелять, поэтому людей необходимо было спасать, «не мешкая ни секунды». «Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все», — рассказал он.

Осанушков отметил, что ему удалось эвакуировать больше ста человек. Они прошли через подвал и склады, подземную парковку и вышли на улицу через фойе. Мужчина признался, что действовал четко и хладнокровно, а страх почувствовал только после того, как спас людей.

Ранее сообщалось о 15-летнем Исламе Халилове, который во время нападения смог, действуя в соответствии с инструкцией, вывести из концертного зала более ста человек. Он получит медаль мусульман России «За заслуги».

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 133 человека, более ста пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      Заявление пассажирки самолета о бомбе в Шереметьево объяснили

      Охранник вывел из «Крокуса» более ста человек

      Моргенштерн перевел миллион рублей спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику

      Момент побега террористов из «Крокуса» попал на видео

      В Харькове заявили о повреждении всех подстанций в городе

      «Спартак» сделал подарок спасшему более ста человек из «Крокуса» подростку

      В Днепропетровской области установили «зубы дракона»

      Польша потребует объяснений от России после инцидента с ракетой

      Путин рассказал об участии в решении о захвате аэропорта в Приштине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше