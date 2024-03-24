Охранник вывел из «Крокуса» более ста человек

РБК: охранник Осанушков вывел из «Крокуса» через подвал более ста человек

Охранник концертного зала «Крокус Сити Холл» Алексей Осанушков в беседе с РБК рассказал, как вывел из издания более ста человек.

По словам охранника, проникнув в здание террористы сразу начали стрелять, поэтому людей необходимо было спасать, «не мешкая ни секунды». «Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все», — рассказал он.

Осанушков отметил, что ему удалось эвакуировать больше ста человек. Они прошли через подвал и склады, подземную парковку и вышли на улицу через фойе. Мужчина признался, что действовал четко и хладнокровно, а страх почувствовал только после того, как спас людей.

Ранее сообщалось о 15-летнем Исламе Халилове, который во время нападения смог, действуя в соответствии с инструкцией, вывести из концертного зала более ста человек. Он получит медаль мусульман России «За заслуги».

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 133 человека, более ста пострадали.

