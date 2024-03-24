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01:06, 24 марта 2024Россия

Оператор рассказал о тщательной организации теракта в «Крокусе»

Оператор Поморин: теракт в «Крокусе» тщательно продумали
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

Преподаватель Института кино и телевидения, оператор Иван Поморин заявил в эфире СоловьевLIVE, что устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» тщательно спланировали свое нападение. Террористы организовали все так, чтобы у людей не было возможности покинуть концертный зал, отметил он.

«Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов и все ломились в сторону сцены», — высказался Поморин.

Оператор находился за кулисами и должен был снимать концерт группы «Пикник». О теракте ему рассказали коллеги, которые присутствовали в зале. Поморин дал им указание оставить съемочную технику и как можно скорее покинуть помещение.

Ранее собеседники РБК сообщили, что записи с камер, установленных в «Крокус Сити Холле», указывают на тщательную подготовку и возможный боевой опыт террористов.

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      Маргарита Пименова
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