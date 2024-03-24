Польша потребует объяснений от России после инцидента с ракетой

МИД Польши потребует от России объяснений после инцидента с крылатой ракетой

Варшава потребует объяснений от России после инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, сообщает РИА Новости.

Так в дипведомстве прокомментировали заявления Министерства обороны Польши о якобы нарушении воздушного пространства страны российской крылатой ракетой утром 24 марта. Вроньский пообещал, что МИД направит соответствующий запрос российским коллегам.

«Польша будет требовать от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», — заявил спикер польского МИД.

Ранее пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши Яцек Горышевский заявил о невозможности сбить российскую ракету утром 24 марта. Горышевский подчеркнул, что ВС Польши не будут проводить поисковую операцию.