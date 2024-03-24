В Польше прокомментировали возможность сбить российскую ракету

Спикер ВС Польши Горышевский: военные не смогли бы сбить российскую ракету

Польские военные не располагали возможностью сбить вошедшую в воздушное пространство страны российскую крылатую ракету. Об этом заявил пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши Яцек Горышевский, сообщает РИА Новости.

Горышевский прокомментировал сообщение Министерства обороны Польши о якобы нарушении воздушного пространства российской ракетой. Он подчеркнул, что польские военные не принимали решение об уничтожении ракеты из-за незначительного времени ее нахождения в воздухе.

«Ракета пребывала в нашем воздушном пространстве очень короткое время и не была в зоне действия наших наземных огневых средств», — заявил спикер ВС Польши. Он также добавил, что военные не планировали и поднимать в воздух истребители для ликвидации боеприпаса. Горышевский подчеркнул, что ВС Польши не будут проводить поисковую операцию, так как уверены, что ракета покинула воздушное пространство страны.

Утром 24 марта Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.