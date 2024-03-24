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20:07, 24 марта 2024Россия

Посетитель «Крокуса» рассказал о спасении от террористов

Находившийся в «Крокусе» мужчина рассказал, как едва не потерял жену в теракте
СюжетПожары в России

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Посетитель концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассказал РИА Новости о первых минутах теракта и спасении от террористов.

По словам очевидца, они с женой очень любят музыкальную группу и купили билеты еще в декабре. Он признался, что после начала стрельбы едва не потерял жену. «Жена выбежала первая с какой-то женщиной, а я бегал и по рядам ее искал, думал, она еще в зале. А потом услышал хлопок, дым черный поднялся», — вспоминает мужчина.

Когда началось возгорание и стихшие выстрелы возобновились, мужчина выбежал из зала и стал искать выход согласно указаниям охранника. «Потом вдоль, на мост побежала основная группа людей. Но я крикнул супруге, чтобы она не бежала на мост — не дай Бог он заминирован, все в воде окажемся», — сказал он, добавив, что они с женой выбрали бежать в сторону правительства Москвы. Сейчас женщина боится выходить из дома.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Александра Лисица
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