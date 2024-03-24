Президент Латвии ужаснулся теракту в «Крокусе»

Президент Латвии Ринкевич прокомментировал теракт фразой о сумасшедшем мире

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он прокомментировал трагедию на своей странице в соцсети X словами «В каком же сумасшедшем мире мы живем». Других заявлений от главы государства не последовало.

Ранее Министерство иностранных дел Германии отреагировало на появление кадров теракта в «Крокус Сити Холле». Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что видео вызывают ужас, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта произошла стрельба. Вооруженные мужчины вошли в здание и открыли стрельбу по находившимся внутри. Согласно последним данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 133 человека.