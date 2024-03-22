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23:28, 22 марта 2024Мир

МИД Германии ужаснулся кадрами теракта в «Крокус Сити Холле»

МИД Германии: кадры страшного теракта в «Крокус Сити Холле» ужасают

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кадры страшного теракта в «Крокус Сити Холле» ужасают. Об этом говорится в заявлении МИД Германии на странице в соцсети X.

«Кадры страшного нападения на невинных людей в Крокус Сити Холле в Москве ужасны. Необходимо быстро выяснить все обстоятельства. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших», — подчеркнули в немецком внешнеполитическом ведомстве.

В Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Семен Александров
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