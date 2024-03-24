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12:16, 24 марта 2024Мир

Путин назвал огромной трагедией операцию НАТО в Югославии

Путин: НАТО фактически развязало войну в Европе операцией в Югославии

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

НАТО фактически развязало войну в Европе операцией в Югославии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин высказал мнение в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что действия альянса являлись недопустимыми.

«Ну трагедия огромная!» — высказался президент России. Он добавил, что НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию против Югославии.

Ранее МИД России назвал открытым вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии. Министерство назвало операцию в Югославии моментом разрушения системы безопасности в Европе после Второй мировой войны.

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      Юрий Леонов
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