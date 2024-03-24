Путин назвал огромной трагедией операцию НАТО в Югославии
Путин: НАТО фактически развязало войну в Европе операцией в Югославии
НАТО фактически развязало войну в Европе операцией в Югославии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Путин высказал мнение в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что действия альянса являлись недопустимыми.
«Ну трагедия огромная!» — высказался президент России. Он добавил, что НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию против Югославии.
Ранее МИД России назвал открытым вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии. Министерство назвало операцию в Югославии моментом разрушения системы безопасности в Европе после Второй мировой войны.