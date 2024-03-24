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14:02, 24 марта 2024Россия

Путин проведет совещание с членами Совбеза о теракте в «Крокусе»

На следующей неделе Путин проведет Совбез и совещание по экономическим вопросам

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза страны, посвященное теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

Как следует из программы, на следующей неделе Путин продолжит контролировать ход расследования теракта и процесс оказания помощи пострадавшим, а совещание уже стоит в его графике.

Также ожидается, что президент проведет экономическое совещание и может совершить поездку в один из регионов России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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      Александра Лисица
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