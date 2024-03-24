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01:07, 24 марта 2024Россия

Работу по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили

Работу по разбору завалов в «Крокусе» приостановили до утра из-за темноты

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили из-за недостаточного освещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что спасатели возобновят работу утром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокусе». Он добавил, что поиски пропавших продолжаются. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.

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      Марина Совина
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