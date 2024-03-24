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18:07, 24 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала в Стамбуле и раскрыла размер трат за один день

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российская туристка побывала в Стамбуле и раскрыла размер трат в этом городе за один день. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница по имени Виктория рассказала, что трапеза в ресторане обошлась ей примерно в 1,6 тысячи рублей, а билет во дворец Топкапы — в 1,9 тысячи рублей. Еще 233 рубля стоил входной билет в гарем. «Можно было туда и не идти, ведь кроме туалетов и пустых комнат там ничего не оказалось», — расстроилась россиянка.

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После посещения дворца читательница издания съела популярный в Стамбуле балык-экмек (сэндвич с рыбой) за 204 рубля и отправилась на шопинг на Гранд-Базар, где приобрела несколько коробочек халвы в шоколаде за 900 рублей.

Еще в 219 рублей обошелся входной билет в старый дворец Ибрагим-паши, где представлены платья турчанок XIX века, старые ковры и личные вещи Хюррем. «Я бы не сказала, что мне очень понравилось, но один раз музей посетить можно», — поделилась впечатлениями Виктория.

Россиянка добавила, что поужинать у нее получилось примерно за 876 рублей, а после она купила несколько коробок чая за 800 рублей и пять магнитов за 292 рубля. Перед возвращением в отель автор отзыва зашла в местный супермаркет «Мигрос» и сделала покупки на сумму около 1,8 тысячи рублей.

«Итак, за один день я лишилась 11 тысяч рублей. Думаю, что это оптимальные траты на отдыхе», — заключила Виктория.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в турецкой Аланье и сравнила цены в местном магазине с российскими. Она отметила, что за последние несколько лет стоимость продуктов сильно возросла.

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      Марина Черняк
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