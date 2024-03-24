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13:01, 24 марта 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически прекратили попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.

Сальдо сообщил, что украинские подразделения прекратили попытки форсировать Днепр. По его словам, незначительное количество бойцов остается на левом берегу, а ВСУ лишь периодически доставляют им продовольствие и боеприпасы тяжелыми дронами.

Политик заявил, что ВСУ не предпринимают попыток эвакуировать раненых и тела солдат. Он предположил, что украинские бойцы вынуждены находиться на левом берегу лишь для отчетов командования. «Такой вот билет в один конец», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал о мести подпольщиков военным ВСУ на передовой. Он добавил, что ответ подпольщиков последовал за разбросанные на левобережье мины, замаскированные под фонарики.

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      Юрий Леонов
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