Сальдо: ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически прекратили попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.

Сальдо сообщил, что украинские подразделения прекратили попытки форсировать Днепр. По его словам, незначительное количество бойцов остается на левом берегу, а ВСУ лишь периодически доставляют им продовольствие и боеприпасы тяжелыми дронами.

Политик заявил, что ВСУ не предпринимают попыток эвакуировать раненых и тела солдат. Он предположил, что украинские бойцы вынуждены находиться на левом берегу лишь для отчетов командования. «Такой вот билет в один конец», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал о мести подпольщиков военным ВСУ на передовой. Он добавил, что ответ подпольщиков последовал за разбросанные на левобережье мины, замаскированные под фонарики.