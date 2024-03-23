В Херсонской области раскрыли месть подпольщиков военным ВСУ на передовой

Сальдо: херсонское подполье провело дерзкую диверсию против ВСУ на передовой

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале раскрыл, как подпольщики из региона отомстили военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой.

Он отметил, что подполье провело «небольшую, но дерзкую диверсию» на правом берегу Днепра. С помощью так называемых «николаевских волонтеров» украинских бойцов снабдили заминированными окопными свечами.

Сальдо добавил, что такой ответ подпольщиков последовал за разбросанные на левобережье мины, замаскированные под фонарики.

Ранее Минобороны России заявило, что массированные удары по территории Украины за последнюю неделю, с 16 по 22 марта, наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов (в первую очередь, Белгородской области).

