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15:06, 24 марта 2024Россия

Власти Севастополя рассказали о последствиях ракетной атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о прямых попаданиях по жилым домам

Фото: REUTERS TV

В результате ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю зафиксированы три попадания по жилым домам, при этом пострадавшего в доме на улице Ялтинской спасти не удалось. Об этом в Telegram рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

На улице Гранатной в квартиру прилетел осколок, в результате чего выбиты окна, разрушена часть стены и повреждена труба газоснабжения. В дом в районе Симферопольского шоссе прилетел осколок, из-за чего было выбито окно. Расселения жильцов пострадавших домов не потребовалось, восемь человек остались у родственников.

В общей сложности сообщалось о повреждении осколками и взрывной волной почти ста машин, зданий и жилых домов. Развожаев не уточнил, сколько из них повреждены обломками, возникшими после работы над городом средств ПВО.

Глава города призвал жителей не публиковать информацию и фотографии поврежденных объектов, а также не подходить к обломкам и частям сбитых ракет. Он пояснил, что любая информация доступна неприятелю и может его обрадовать.

До этого губернатор сообщил о повреждении пяти катеров, пассажирских и школьных автобусов, троллейбуса и машины социального такси. У большинства из них выбиты стекла, у одного автобуса пробиты бампер и радиатор. Ракетная атака минувшей ночью стала самой массированной за последнее время по территории Крыма.

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      Платон Щукин
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