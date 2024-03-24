Стало известно еще об одном спасшем людей в «Крокусе» школьнике

Shot опубликовал рассказ второго гардеробщика, спасшего людей в «Крокусе»

Еще одним школьником-гардеробщиком, спасшим людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», стал Никита. Его рассказ о произошедшем опубликовал Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что 15-летний школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в гардеробе «Крокуса», помог более 100 посетителям выбраться из здания.

По словам его коллеги Никиты, первые выстрелы он услышал, когда забирал куртку у одного из гостей, а затем увидел бегущих людей. Он вошел в подсобное помещение, где находились Ислам и еще двое гардеробщиков — Илья и Артем.

«Мы повели людей, нас было четверо У Ильи была рация, ему говорили, куда вести. Мы провели их до лестницы, на служебный выход вывели их. Уже не помню, но, по-моему, нам открыли служебные двери все», — рассказал молодой человек.

На улице, по словам Никиты, их попросили направить людей в сторону ближайшего торгового центра. Сотрудники ТЦ вышли, чтобы успокоить пришедших и помочь им уехать. Как отметил молодой человек, провести эвакуацию людей помог инструктаж от руководства «Крокуса», который провели после сообщения американского посольства о возможном теракте в Москве.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа людей в камуфляже ворвалась в здание и открыла огонь из автоматов. Террористы устроили поджог, а затем попытались скрыться за границей. Их задержали в Брянской области.