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09:39, 24 марта 2024Мир

Стало известно о попытке покушения «Аль-Каиды» на президента США

Reuters: «Аль-Каида» пыталась совершить покушение на Клинтона в 1996 году

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Террористическая группировка «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) пыталась совершить покушение на бывшего президента США Билла Клинтона в период его пребывания в должности в 1996 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентов Секретной службы США.

Как сообщается, покушение планировалось после прибытия Клинтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на Филиппинах. Незадолго до приземления самолета с экс-президентом США его служба безопасности получила сообщения о взрывном устройстве на пути следования кортежа. Позднее филиппинские спецслужбы обнаружили мощную бомбу на мосту, по которому должен был проехать политик, а также внедорожник с автоматами АК-47 внутри.

Агентство отмечает, что попытка покушения почти не упоминалась как в отчетах правительства США, так и в документах «Аль-Каиды». Также журналисты не нашли информацию о попытках расследования инцидента. «Я всегда задавался вопросом, почему меня не оставили в Маниле, чтобы следить за любым расследованием», — рассказал агентству Грегори Глод, ведущий агент разведки Секретной службы в Маниле.

Ранее газета Figaro сообщила об угрозах «Аль-Каиды» атаковать французские и шведские ведомства. Раздражение террористической организации вызвало решение Франции по запрету на ношение мусульманской одежды абайи в школах.

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      Юрий Леонов
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