Аль-Каида пригрозила атаковать французские и шведские ведомства

Аль-Каида пригрозила атаковать ведомства Франции и Швеции за сожжение Корана

«Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) пригрозила атаковать ведомства Франции и Швеции. Об этом сообщает французская газета Figaro.

«"Аль-Каида на Аравийском полуострове" пригрозила атаковать "министерство" в Париже и уничтожить "шведское посольство"», — отмечает издание.

Отмечается, что угрозы в адрес двух стран связаны с акциями по сожжению Корана, происходившими в последнее время в Швеции. Также раздражение террористической организации вызвало решение Франции по запрету на ношение мусульманской одежды абайи в школах.

Ранее полиция шведского города Мальме заявила, что в городе произошли беспорядки после очередной акции сожжения священной книги мусульман Корана. По информации правоохранительных органов, участники беспорядков подожгли несколько машин, а также забросали камнями полицейские участки. Сообщается, что протесты были вызваны акцией мигранта из Ирака Салвана Момики, который сжег в Мальме Коран.