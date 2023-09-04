В Швеции произошли беспорядки после акции сожжения Корана

SVT: в Швеции произошли беспорядки из-за сожжения Корана

Полиция шведского города Мальме заявила, что в городе произошли беспорядки после очередной акции сожжения священной книги мусульман Корана. Об этом сообщает телеканал SVT.

По информации правоохранительных органов, участники беспорядков подожгли несколько машин, а также забросали камнями полицейские участки. Сообщается, что протесты были вызваны акцией мигранта из Ирака Салвана Момики, который сжег в Мальме Коран.

Момика неоднократно совершает подобные действия. В первый раз похожую акцию он совершил 28 июня, когда он вырвал и поджег несколько страниц священной книги мусульман в центре Стокгольма.

Ранее стало известно о планах провести новые акции с сожжением Корана в Швеции. Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в Стокгольме, Мальме и Эребру.