В Швеции произошли беспорядки после акции сожжения Корана
Полиция шведского города Мальме заявила, что в городе произошли беспорядки после очередной акции сожжения священной книги мусульман Корана. Об этом сообщает телеканал SVT.
По информации правоохранительных органов, участники беспорядков подожгли несколько машин, а также забросали камнями полицейские участки. Сообщается, что протесты были вызваны акцией мигранта из Ирака Салвана Момики, который сжег в Мальме Коран.
Момика неоднократно совершает подобные действия. В первый раз похожую акцию он совершил 28 июня, когда он вырвал и поджег несколько страниц священной книги мусульман в центре Стокгольма.
Ранее стало известно о планах провести новые акции с сожжением Корана в Швеции. Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в Стокгольме, Мальме и Эребру.