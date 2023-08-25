В Дании запретят сожжение Корана на законодательном уровне

AFP: Минюст Дании запретит сожжение Корана на законодательном уровне

В Дании планирует запретить сожжение Корана на законодательном уровне. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на Минюст королевства.

Соответствующее решение является реакцией на серию сожжений священной книги мусульман в соседней Швеции. В январе 2023 года датский правый политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Позднее он повторил эту акцию, но уже в столице Дании Копенгагене.

Поступок правого радикала спровоцировал серию протестов в мусульманских странах, а также стал поводом для препятствования вступлению Швеции в НАТО со стороны Турции.

Ранее стало известно о планах на новые акции с сожжением Корана в Швеции. Организатор акций мигрант Салван Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в Стокгольме, Мальме и Эребру.