В Швеции запланировали новые акции с сожжением Корана

Sveriges Radio: в Швеции подали 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана

Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в трех городах, сообщает Sveriges Radio.

«Салван Момика подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальме и Эребру в течение следующих трех недель», — сказано в сообщении

Уточняется, что соответствующие заявки были направлены на рассмотрение в понедельник, 21 августа, но пока не были одобрены.

Ранее стало известно, что Момика избили в пригороде Стокгольма Седертелье. Отмечается, что мужчина в боксерских перчатках столкнулся с ним и ударил его. Инцидент был снят на видео.

18 августа неизвестная женщина попыталась потушить Коран во время акции сожжения священного писания, которую в очередной раз организовал Момика. Сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам.