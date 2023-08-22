Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 22 августа 2023Мир

В Швеции запланировали новые акции с сожжением Корана

Sveriges Radio: в Швеции подали 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана

Фото: Pixabay

Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в трех городах, сообщает Sveriges Radio.

«Салван Момика подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальме и Эребру в течение следующих трех недель», — сказано в сообщении

Уточняется, что соответствующие заявки были направлены на рассмотрение в понедельник, 21 августа, но пока не были одобрены.

Ранее стало известно, что Момика избили в пригороде Стокгольма Седертелье. Отмечается, что мужчина в боксерских перчатках столкнулся с ним и ударил его. Инцидент был снят на видео.

18 августа неизвестная женщина попыталась потушить Коран во время акции сожжения священного писания, которую в очередной раз организовал Момика. Сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер итальянский певец Тото Кутуньо

    Мишустин высказался о серьезном вызове для российской экономики

    Костомаров впервые вышел на лед на протезах

    В Швеции запланировали новые акции с сожжением Корана

    Вупи Голдберг рассказала о неудачном опыте замужества

    Укушенный акулой мужчина решил не пугать купальщиков и сам дошел до медпункта

    Украинский пленный извинился за видео с угрозами России

    Ольга Бузова возмутила россиян публикацией фото оголенных ягодиц

    Пенсионеров выселили квартиры из-за долга их дочери

    В США рассказали о хаосе в рядах ВСУ из-за отключения Маском Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости