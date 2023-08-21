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17:04, 21 августа 2023Мир

В Швеции избили организатора акций с сожжением Корана

Aftonbladet: в пригороде Стокгольма избили организатора акций с сожжением Корана

Фото: Supantha Mukherjee / Reuters

В пригороде Стокгольма Седертелье избили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момика, в результате инцидента никто не был задержан. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

По данным издания, мужчина в боксерских перчатках столкнулся с Момикой и ударил его, инцидент был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

18 августа неизвестная женщина попыталась потушить Коран во время акции сожжения священного писания, которую в очередной раз организовал Момика. Сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам.

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Беш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон сообщили, что в Швеции должен начаться пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Политики объяснили, что сегодня необходимо проанализировать возможности, которые предоставляются в Швеции для оценки безопасности при рассмотрении дел о массовых собраниях.

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    Семен Александров
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