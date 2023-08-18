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18:30, 18 августа 2023Мир

В Швеции захотели пересмотреть закон о сожжении Корана

Aftonbladet: в Швеции захотели пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters

В Швеции должен начаться пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Об этом сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Беш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Aftonbladet.

Политики объяснили, что сегодня необходимо проанализировать возможности, которые предоставляются законом для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о массовых собраниях. Помимо этого, как сказано в сообщении, после акций с сожжением Корана некоторые активисты начали выдвигать предложения для решения этой проблемы.

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