В Швеции захотели пересмотреть закон о сожжении Корана

Aftonbladet: в Швеции захотели пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

В Швеции должен начаться пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Об этом сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Беш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Aftonbladet.

Политики объяснили, что сегодня необходимо проанализировать возможности, которые предоставляются законом для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о массовых собраниях. Помимо этого, как сказано в сообщении, после акций с сожжением Корана некоторые активисты начали выдвигать предложения для решения этой проблемы.