Женщина бросилась тушить Коран на акции у посольства Ирана в Швеции
В Стокгольме неизвестная женщина бросилась тушить Коран во время акции сожжения священного писания, в очередной раз организованной иракским мигрантом Салваном Момикой. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.
Сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам и пытавшуюся потушить книгу.
«Женщина бросилась к Корану, распыляя огнетушитель», — пишет Aftonbladet. Отмечается, что местная полиция отказалась комментировать инцидент, произошедший у посольства Исламской Республики Иран (ИРИ) в Стокгольме.
14 августа выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем провели акцию сожжения Корана возле здания парламента в Стокгольме. Отмечается, что эти действия были разрешены полицией. Кроме того, подобная акция прошла в том же городе 28 июня.