Женщина бросилась тушить Коран на акции у посольства Ирана в Швеции

Aftonbladet: у посольства Ирана в Стокгольме женщина попыталась потушить Коран

В Стокгольме неизвестная женщина бросилась тушить Коран во время акции сожжения священного писания, в очередной раз организованной иракским мигрантом Салваном Момикой. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

Сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам и пытавшуюся потушить книгу.

«Женщина бросилась к Корану, распыляя огнетушитель», — пишет Aftonbladet. Отмечается, что местная полиция отказалась комментировать инцидент, произошедший у посольства Исламской Республики Иран (ИРИ) в Стокгольме.

14 августа выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем провели акцию сожжения Корана возле здания парламента в Стокгольме. Отмечается, что эти действия были разрешены полицией. Кроме того, подобная акция прошла в том же городе 28 июня.