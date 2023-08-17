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16:58, 17 августа 2023Мир

Швеция разрешила очередную акцию сожжения Корана

Полиция Швеции разрешила акцию сожжения Корана напротив посольства Ирана

Фото: Ali Imam / Reuters

Полиция Швеции разрешила проведение очередной акции сожжения Корана напротив иранского посольства. Об этом со ссылкой на шведские правоохранительные органы сообщает газета Aftonbladet.

«Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания», — отмечает издание.

14 августа выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем провели акцию сожжения Корана возле здания парламента в Стокгольме. Отмечается, что эти действия были разрешены полицией. Кроме того, подобная акция прошла в том же городе 28 июня.

Ранее власти Швеции усилили пограничный контроль и расширили полномочия полиции при задержании и личном обыске подозреваемых в связи с угрозами, возникшими после акций сожжения Корана.

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    Глеб Бажуткин
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