Швеция разрешила очередную акцию сожжения Корана

Полиция Швеции разрешила акцию сожжения Корана напротив посольства Ирана

Полиция Швеции разрешила проведение очередной акции сожжения Корана напротив иранского посольства. Об этом со ссылкой на шведские правоохранительные органы сообщает газета Aftonbladet.

«Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания», — отмечает издание.

14 августа выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем провели акцию сожжения Корана возле здания парламента в Стокгольме. Отмечается, что эти действия были разрешены полицией. Кроме того, подобная акция прошла в том же городе 28 июня.

Ранее власти Швеции усилили пограничный контроль и расширили полномочия полиции при задержании и личном обыске подозреваемых в связи с угрозами, возникшими после акций сожжения Корана.