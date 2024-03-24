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00:37, 24 марта 2024Бывший СССР

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по региону 135 снарядов

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 135 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Отмечается, что зафиксировано 44 обстрела, 26 из них на горловском направлении. По данным ведомства, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Кроме того, были повреждены шесть домов, машина и объект гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.

Вечером в субботу, 23 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. Уточняется, что два человека были ранены — девушка и молодой человек, их госпитализировали.

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      Марина Совина
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