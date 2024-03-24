В Британии заявили о самом технически изощренном ударе России

Аналитик Меркурис: Россия нанесла самый мощный удар за всю СВО

Утром 22 марта Россия нанесла самый мощный удар по военным объектам на Украине за все время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

По его словам, этот удар стал самым крупным и самым технически изощренным. Аналитик подчеркнул, что это все это было организовано «гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году». Он пояснил, что Россия умело комбинировала атаки дронов и ракетные удары. Кроме того, Меркурис выразил мнение, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) «близится к полному коллапсу».

22 марта Минобороны РФ сообщило, что массированные удары по территории Украины за последнюю неделю наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов.