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06:44, 24 марта 2024Мир

В Британии заявили о самом технически изощренном ударе России

Аналитик Меркурис: Россия нанесла самый мощный удар за всю СВО

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Утром 22 марта Россия нанесла самый мощный удар по военным объектам на Украине за все время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

По его словам, этот удар стал самым крупным и самым технически изощренным. Аналитик подчеркнул, что это все это было организовано «гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году». Он пояснил, что Россия умело комбинировала атаки дронов и ракетные удары. Кроме того, Меркурис выразил мнение, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) «близится к полному коллапсу».

22 марта Минобороны РФ сообщило, что массированные удары по территории Украины за последнюю неделю наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов.

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      Марина Совина
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