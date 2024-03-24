В Египте заявили о возможной причастности Запада к теракту в «Крокусе»

Политик Кандиль: разведки Запада и Украины могут быть причастны к теракту

Время теракта в «Крокус Сити Холле» выглядит подозрительным. Разведки Украины и Запада могут быть причастны к произошедшему, рассказал египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль в интервью РИА Новости.

«Время теракта в окрестностях Москвы выглядит подозрительным, поскольку он произошел после выборов президента России, которые показали, что подавляющее большинство россиян сплотилось вокруг Владимира Путина», — подчеркнул он.

Кандиль указал и на то, что после страшного теракта Соединенные Штаты поспешили возложить ответственность на террористическую группировку «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) и рассказали о непричастности Украины.

По мнению египетского политика, если исполнители теракта были боевиками ИГ, то разведка Запада могла его координировать.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он уверен, что после следствия настоящие заказчики и координаторы террористов будут установлены и названы.