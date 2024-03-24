Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 24 марта 2024Мир

В Египте заявили о возможной причастности Запада к теракту в «Крокусе»

Политик Кандиль: разведки Запада и Украины могут быть причастны к теракту
СюжетСтрельба в США

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Время теракта в «Крокус Сити Холле» выглядит подозрительным. Разведки Украины и Запада могут быть причастны к произошедшему, рассказал египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль в интервью РИА Новости.

«Время теракта в окрестностях Москвы выглядит подозрительным, поскольку он произошел после выборов президента России, которые показали, что подавляющее большинство россиян сплотилось вокруг Владимира Путина», — подчеркнул он.

Кандиль указал и на то, что после страшного теракта Соединенные Штаты поспешили возложить ответственность на террористическую группировку «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) и рассказали о непричастности Украины.

По мнению египетского политика, если исполнители теракта были боевиками ИГ, то разведка Запада могла его координировать.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он уверен, что после следствия настоящие заказчики и координаторы террористов будут установлены и названы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

      В Турции указали на возможную причастность США и Байдена к теракту в «Крокусе»

      Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Появилось видео со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе» из зала суда

      Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» попал на видео в суде

      Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме

      Польша передаст ноту протеста послу России из-за ракеты

      Валиева отреагировала на теракт в «Крокусе»

      Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в «Крокусе»

      В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше