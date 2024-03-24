Экс-генерал Куят: Украина не сможет достигнуть поставленных целей на поле боя

Украина не сможет победить Россию на поле боя из-за отсутствия должного военного потенциала. Такое мнение высказал бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.

Он отметил, что украинские войска, в отличие от российских, испытывают нехватку добровольцев. Экс-генерал также выразил уверенность в том, что поставки западной техники не помогут Киеву добиться военных целей. «Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», — заявил он.

По его словам, в Германии романтизируют украинский конфликт, когда на самом деле у Киева нет необходимых военных возможностей для победы. «Все медленно, но верно складывается в пользу России», — заключил Куят.

Ранее наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Эстонии признал превосходство российских войск над украинской армией в вопросе вооружения. Он отметил, что Россия обладает современным оружием, которое имеет решающее значение для победы в конфликте.