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06:00, 24 марта 2024Мир

В Германии признали невозможность победы Украины

Экс-генерал Куят: Украина не сможет достигнуть поставленных целей на поле боя

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина не сможет победить Россию на поле боя из-за отсутствия должного военного потенциала. Такое мнение высказал бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.

Он отметил, что украинские войска, в отличие от российских, испытывают нехватку добровольцев. Экс-генерал также выразил уверенность в том, что поставки западной техники не помогут Киеву добиться военных целей. «Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», — заявил он.

По его словам, в Германии романтизируют украинский конфликт, когда на самом деле у Киева нет необходимых военных возможностей для победы. «Все медленно, но верно складывается в пользу России», — заключил Куят.

Ранее наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Эстонии признал превосходство российских войск над украинской армией в вопросе вооружения. Он отметил, что Россия обладает современным оружием, которое имеет решающее значение для победы в конфликте.

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      Марина Совина
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