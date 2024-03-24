В Госдуме обвинили Запад в попытках столкновения Росиии с исламским миром

Депутат Затулин обвинил Запад в попытках столкновения России с исламским миром

Запад заинтересован в том, чтобы столкнуть Россию с исламским миром. Произошедшее в «Крокус Сити Холле» не похоже на теракты ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), настораживает и то, что террористы двигались в сторону Украины, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Это, конечно, очень подозрительная история с точки зрения вовлеченности, заинтересованности западных стран, которые заинтересованы, мне кажется, в этой ситуации, кроме всего прочего, столкнуть Россию с исламским миром», — считает он.

По словам Затулина, исламский мир испытывает симпатию к РФ не только в связи с тем, что она что-то делает на Украине, а также потому, что Россия стоит за создание Палестинского государства.

Депутат подчеркнул, что в этот момент избрать Россию местом проведения терактов является «маргинальным трендом». Также Затулин обратил внимание на то, что подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» двигались в сторону Украины. По словам депутата, невозможно перейти российско-украинскую границу и оказаться на Украине без предварительно договоренности с другой стороной.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта. По его мнению, заявления от США выглядят как попытка американских властей выгородить себя и отвести подозрение от Украины, что до окончания расследования некорректно.