В Госдуме высказались о восстановлении концертного зала в Крокусе

Депутат ГД сочла недопустимым восстановление концертного зала на месте теракта

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая в Telegram-канале высказалась о восстановлении концертного зала в «Крокус Сити Холле».

По ее словам, воссоздавать зал на месте теракта недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии.

«Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», — подчеркнула депутат. Буцкая считает, что следует создать на месте трагедии мемориал в память о погибших.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже и с автоматами взяли под контроль концертный зал, где должно было проходить выступление группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям из автоматов, а после подожгли помещения «Крокуса».

Помещение «Крокус Сити Холл» полностью выгорело и оказалось завалено железными перекрытиями. Спасатели распиливают их шлифовальными машинами, чтобы найти возможных пострадавших.