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12:59, 23 марта 2024Россия

Опубликованы кадры разбора завалов в подмосковном «Крокусе»

МЧС опубликовало кадры разбора завалов после теракта в «Крокус Сити Холле»
СюжетПожары в России

Кадры завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске после пожара опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

На видео показано, что помещение полностью выгорело и оказалось завалено железными перекрытиями. Спасатели распиливают их шлифовальными машинами.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвалась в здание и открыли огонь по находившимся там людям. Количество пострадавших в общей сложности составило более 130 человек, госпитализированы были 107 человек. Утром в субботу, 23 марта, ФСБ сообщила о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте.

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      Мария Черкасова
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