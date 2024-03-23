Опубликованы кадры разбора завалов в подмосковном «Крокусе»

МЧС опубликовало кадры разбора завалов после теракта в «Крокус Сити Холле»

Кадры завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске после пожара опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

На видео показано, что помещение полностью выгорело и оказалось завалено железными перекрытиями. Спасатели распиливают их шлифовальными машинами.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвалась в здание и открыли огонь по находившимся там людям. Количество пострадавших в общей сложности составило более 130 человек, госпитализированы были 107 человек. Утром в субботу, 23 марта, ФСБ сообщила о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте.