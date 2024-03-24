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13:35, 24 марта 2024Силовые структуры

В московской полиции создали спецгруппы участковых после теракта в «Крокусе»

Baza: после теракта в «Крокусе» московская полиция создала спецгруппы участковых
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После теракта в «Крокусе» в московской полиции были созданы специальные группы участковых для проверок иностранцев, сообщает издание Baza Telegram.

Новые группы сотрудников будут работать по разным направлениям: хостелы, управляющие компании, а также разные трассы, где мигрантов будут проверять совместно с сотрудниками ДПС.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». Несколько людей в камуфляже ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям из автоматов, а затем подожгли помещение. В результате 152 человека пострадали, 133 погибли, в том числе трое детей.

По подозрению в совершении теракта задержаны 11 человек, среди них четверо исполнителей, которые пытались бежать из России и были задержаны в Брянской области. Их доставили в Москву.

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      Алевтина Запольская
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