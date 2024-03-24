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16:23, 24 марта 2024Россия

В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокусе»

Депздрав Москвы: начаты процедуры опознания погибших при теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Vitaly Smolnikov / AP

В Москве началось опознание погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на официальном сайте столичного депздрава.

Соответствующие процедуры пройдут в Бюро судебно-медицинской экспертизы, родственников будут приглашать заранее. На месте им помогут оформить все необходимые документы и при необходимости окажут психологическую помощь.

Отмечается, что в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, ее проведение займет не менее двух недель. Работа будет осуществляться круглосуточно, она организована совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета России.

По последним официальным данным, жертвами теракта, произошедшего в Красногорске вечером в пятницу, 22 марта, стали 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших возросло до 154.

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      Варвара Кошечкина
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