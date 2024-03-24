Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

Минздрав: при теракте в подмосковном «Крокусе» пострадали 154 человека

Власти обновили информацию о пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем вечером в пятницу, 22 марта — согласно последним данным Минздрава, их число выросло до 154. Сотрудники МЧС России, в свою очередь, продолжают разбор завалов на месте случившегося.

Известно, что на данный момент в столичных больницах находятся 92 пациента, из них 7 — в крайне тяжелом состоянии, в тяжелом состоянии — 29, в том числе двое детей. При этом 27 пострадавших уже были выписаны из медучреждений.

Также сообщалось, что жертвами теракта, по официальной информации, стали 133 человека.

В «Крокус Сити Холл» стянут тяжелую технику для разбора завалов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев докладывал, что работа по разбору завалов в «Крокусе» продолжается. Спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения тяжелую технику — 100-тонный кран: на разбор в районе сцены понадобится около шести часов.

Где-то часа два, чтобы убрать сцену и вскрыть пол, и еще часа четыре, чтобы песком засыпать, съезд сделать. (...) Сил и средств достаточно. Поисковые работы продолжаются Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Известно, что в общей сложности специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России разобрали и вынесли более 250 кубометров поврежденных конструкций. На месте также работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Суд рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемых террористов

Возле Басманного суда в центре Москвы, который в ближайшее время рассмотрит ходатайство о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности. Вокруг здания выставлены металлические заграждения и дежурят полицейские.

Четверо подозреваемых в совершении теракта в Красногорске накануне были доставлены на допрос в Следственный комитет России. Мужчин привезли в двух автозаках. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Посольства стран ЕС в России приспустили флаги в день общенационального траура

В день общенационального траура России, связанного с терактом в «Крокус Сити Холле», посольства стран Евросоюза и США приспустили флаги. В частности, такое решение приняли дипмиссии Нидерландов, Швеции, Германии, Венгрии и Болгарии.

Кроме того, многие зарубежные лидеры осудили теракт и выразили соболезнования близким погибших. В их числе — папа Римский, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. С соответствующим заявлением также выступила Шанхайская организация сотрудничества.