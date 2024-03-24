«Бесславные ублюдки». В России возмутились реакцией Зеленского и украинских СМИ на теракт в «Крокус Сити Холле»

Захарова заявила, что только Зеленскому хватило ума обвинить Россию в теракте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского о якобы причастности российских властей к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Она подчеркнула, что украинский лидер оказался единственным из всех, кто выступил с подобным утверждением. По ее словам, заявление украинского лидера уничтожило его так, как не смогло бы ни одно проклятье.

Кроме того, уверена дипломат, высказывание Зеленского его разоблачило. «На воре и шапка горит», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт

Захарова сочла ужасной реакцию Украины на теракт в красногорском «Крокус Сити Холле». «Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы», — заявила дипломат. Она указала, что именно на подобное поведение Белый дом выделяет Киеву деньги и оружие, взращивая на Украине нацизм, ксенофобию и терроризм.

Также она поименно перечислила злорадствующих. Коллаж из портретов семерых мужчин она снабдила подписью «Бесславные ублюдки». Официальный представитель МИД включила в свой список семь человек, среди них журналисты Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) и Шевелис Шустерис (Савик Шустер), бежавшие из России иноагенты Владимир Осечкин и Марк Фейгин, официальный представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.

Позднее во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что люди со всего мира выражают поддержку России и выступают с осуждением террористического акта, в то время как пропагандисты Киева занимаются «пляской на костях». На Смоленской площади указали, что на официальные страницы МИД в соцсетях начали приходить десятки сообщений со словами солидарности с Россией.

США и Украина разошлись во мнениях об организаторе теракта

Представитель МИД указала, что Украина и США не смогли прийти к единой версии о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». Захарова отметила, что Белый дом обвиняет в трагедии «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), а Киев, в свою очередь, заявляет о причастности России. По словам дипломата, американская и украинская стороны заврались. «Даже не могут согласовать общую версию», — заявила она.

Кроме того, Захарова пришла к выводу, что Киев руками Запада десять лет превращался в центр распространения терроризма. Она обратила внимание, что именно на Украину пытались сбежать боевики после теракта в Подмосковье.