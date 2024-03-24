Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:16, 24 марта 2024Россия

«Бесславные ублюдки». В России возмутились реакцией Зеленского и украинских СМИ на теракт в «Крокус Сити Холле»

Захарова заявила, что только Зеленскому хватило ума обвинить Россию в теракте

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского о якобы причастности российских властей к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Она подчеркнула, что украинский лидер оказался единственным из всех, кто выступил с подобным утверждением. По ее словам, заявление украинского лидера уничтожило его так, как не смогло бы ни одно проклятье.

Кроме того, уверена дипломат, высказывание Зеленского его разоблачило. «На воре и шапка горит», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме:
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла». Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла».Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
23 марта 2024
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
23 марта 2024
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
23 марта 2024

Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт

Захарова сочла ужасной реакцию Украины на теракт в красногорском «Крокус Сити Холле». «Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы», — заявила дипломат. Она указала, что именно на подобное поведение Белый дом выделяет Киеву деньги и оружие, взращивая на Украине нацизм, ксенофобию и терроризм.

Также она поименно перечислила злорадствующих. Коллаж из портретов семерых мужчин она снабдила подписью «Бесславные ублюдки». Официальный представитель МИД включила в свой список семь человек, среди них журналисты Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) и Шевелис Шустерис (Савик Шустер), бежавшие из России иноагенты Владимир Осечкин и Марк Фейгин, официальный представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.

Позднее во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что люди со всего мира выражают поддержку России и выступают с осуждением террористического акта, в то время как пропагандисты Киева занимаются «пляской на костях». На Смоленской площади указали, что на официальные страницы МИД в соцсетях начали приходить десятки сообщений со словами солидарности с Россией.

США и Украина разошлись во мнениях об организаторе теракта

Представитель МИД указала, что Украина и США не смогли прийти к единой версии о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». Захарова отметила, что Белый дом обвиняет в трагедии «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), а Киев, в свою очередь, заявляет о причастности России. По словам дипломата, американская и украинская стороны заврались. «Даже не могут согласовать общую версию», — заявила она.

Материалы по теме:
«Сказали убивать людей. Каких? Без разницы». Опубликованы первые показания террористов из «Крокуса»
«Сказали убивать людей. Каких? Без разницы». Опубликованы первые показания террористов из «Крокуса»
23 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024
«Парень вел нас в полной темноте» Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
«Парень вел нас в полной темноте»Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
23 марта 2024

Кроме того, Захарова пришла к выводу, что Киев руками Запада десять лет превращался в центр распространения терроризма. Она обратила внимание, что именно на Украину пытались сбежать боевики после теракта в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бесславные ублюдки». В России возмутились реакцией Зеленского и украинских СМИ на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ

      Посол рассказал о взаимодействии с США после теракта в «Крокусе»

      В компьютерах Apple обнаружили неисправимую уязвимость

      В США заявили о «больных на голову» ребятах из Вашингтона

      В США назвали вероятной версию о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

      В Ливане предрекли США потерю влияния после провала на Украине

      В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию

      Владелец «Крокуса» рассказал о передвижении террористов в концертном зале

      Президент Латвии ужаснулся теракту в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше