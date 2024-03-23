Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт в «Крокус Сити Холле»

Захарова сочла СМИ Украины информационными террористами из-за реакции на теракт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла ужасной реакцию Украины на теракт в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы», — заявила дипломат. При этом она обратила внимание, что в Киеве решили обвинить в теракте Россию и ее руководство.

Также Захарова указала, что именно на подобное поведение Белый дом выделяет Киеву деньги и оружие. Тем самым Вашингтон взращивает на Украине нацизм, ксенофобию и терроризм, уверена она.

Ранее представитель МИД заявила, что Украина руками Запада десять лет превращалась в центр распространения терроризма. Она отметила, что именно на Украину бежали террористы после теракта в Подмосковье.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.