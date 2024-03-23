Захарова назвала бесславными ублюдками злорадствовавших над терактом в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список украинских информационных террористов, которые злорадствовали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Фотографию мужчин она снабдила подписью «Бесславные ублюдки».

«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус Сити Холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!» — написала Захарова.

Официальный представитель МИД включила в свой список семь человек, среди них журналисты Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) и Шевелис Шустерис (Савик Шустер).